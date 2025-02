Hüben und drüben: Damit gewinnt man Wahlen

„Wenn Deutschland hustet, hat Österreich Fieber“ – eine so oder so ähnlich seit Jahrzehnten geläufige Binsenweisheit, gemünzt vor allem auf die Wirtschaft: Denn wenn diese in unserem großen Nachbarland, mit dem wir so eng verflochten sind, leicht kränkelt, dann trifft das unsere für gewöhnlich in deutlich heftigerem Ausmaß. Nun hat die Krise beim Nachbarn das „Husten-Stadium“ längst bei Weitem übertroffen, die Wirtschaftsmacht Deutschland klopft schon an der Intensivstation an – während Österreich noch in der Normalstation auf Genesung hofft.