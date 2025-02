Lukas Nemecz beendete Kenya Open auf Rang 20

Der Steirer spielte in Nairobi am Samstag und Sonntag zwei gute 68er-Runden und schob sich mit gesamt 277 Schlägen (7 unter Par) noch kräftig nach vorne. Der Burgenländer Bernd Wiesberger brauchte 284 Strokes für vier Runden, das reichte nur für Platz 57. Der Sieg ging an den Südafrikaner Jacques Kruyswijk mit 266 Schlägen (18 unter Par).