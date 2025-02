FPÖ glaubt an baldige Wahl mit Kurz an ÖVP-Spitze

FPÖ: „ÖVP wird schleichend von Kurz-Leuten unterwandert“

Nachdem nach Gerald Fleischmann, dem Ex-Kommunikationschef von Kurz, nun auch Stefan Steiner, der ehemalige Chefstratege unter Kurz, wieder mit an Bord bei der ÖVP ist, ist man sich bei den Blauen sicher: „Die ÖVP wird schleichend von Kurz-Leuten unterwandert. Stocker ist nur Statthalter für Sebastian Kurz. Stocker wird, sobald sich die Lage in der ÖVP etwas stabilisiert hat, Obmann und Kanzler an Kurz übergeben und der wird in Neuwahlen flüchten. Wir kennen dieses Muster von der ÖVP nur zu gut.“