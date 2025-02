Orbán-Minister tröstet FPÖ: „Wir werden stärker!“

In Budapest ist es am Freitag zu einem Treffen zwischen dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gekommen. Szijjártó kritisierte, dass die FPÖ nicht an der Regierungsbildung beteiligt sei. Gleichzeitig betonte er: „Wir Patrioten werden auch in Europa stärker!“