Bringt uns das dunkle Quartett die Sonne zurück?

Drei Herren in dunkel-dunkelblauen Anzügen, mit weißen Hemden und dunkel-dunkelblauer beziehungsweise dunkelgrauer Krawatte, daneben eine Dame in schwarzer Hose, weißer Spitzenbluse und mittelblauem Jackett: Nein, kein Begräbniszug am Zentralfriedhof, sondern das mutmaßliche neue Führungs-Quartett im Staate Österreich, das sich erstmals gemeinsam in der Hofburg der Öffentlichkeit präsentiert.