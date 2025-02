Lehrer mussten fast 467.000 Überstunden leisten

Überstunden in vier Jahren mehr als verdoppelt

Am meisten betroffen sind Lehrer in den Bildungsregionen Linz und Mühlviertel, und vorwiegend sind es Pädagogen an Mittelschulen, die Mehrarbeit leisten mussten. Großteils handelt es sich laut Haberlander dabei nicht um klassische Supplierungen, sondern um (Dauer)Mehrdienstleistungen. Frappierend ist besonders die kontinuierliche Steigerung in den vergangenen Jahren: 2019/20 mussten „nur“ 212.485 Überstunden geleistet werden, zuletzt waren es eben weit mehr als doppelt so viele.