Polizei Lech fahndet nach Pistenrowdys

Die erste Kollision trug sich gegen 11.30 Uhr in Zürs zu. Ein 50-jähriger Skifahrer fuhr von der Übungshangbahn-Bergstation auf der blauen Piste (Nummer 128) talwärts und wollte gerade auf die Piste in Richtung Hexenbodenbahn-Talstation wechseln, da kollidierte er mit einem unbekannten Skifahrer. Beide Männer kamen zu Sturz. Der 50-Jährige zog sich dabei eine Fraktur am linken Unterarm zu. Sein Kontrahent scherte sich indes nicht um den Verletzten – er setzte seine Fahrt in Richtung Trittkopfbahn-Talstation fort, ohne seine Personendaten bekanntzugeben. Die Polizei Lech sucht nun Zeugen des Unfalls. Laut Personenbeschreibung ist der unbekannte Skifahrer zwischen 40 und 50 Jahre alt, vermutlich dürfte es sich um einen Niederländer handeln. Zum Zeitpunkt der Kollision trug er einen blauen Anorak und eine schwarze Skihose.