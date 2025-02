Russland lehnt europäische Friedenstruppe ab

„Unter welchem Deckmantel auch immer sie erscheinen würden, es wäre ein Schritt der Eskalation, nicht der Deeskalation“, sagte der russische Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Dienstag. Auch bei den möglichen Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts will er demnach keine Europäer sehen. Der Kreml hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass es rechtliche Fragen zu einem solchen Einsatz gebe. Russland will keine Soldaten aus NATO-Mitgliedsstaaten in der Ukraine zulassen.