„Totenfrau“ Anna Maria Mühe geht über Leichen

Wieder schlüpft die Deutsche Anna Maria Mühe in die Hauptrolle der Bestatterin Brünhilde Blum: „Für mich war es faszinierend, so jemanden zu spielen, weil ich die Ambivalenz mag. Im echten Leben gibt es ja auch nicht nur Schwarz oder Weiß. Ich mag es, den Zuschauer in die Knie zu zwingen. Dass man sich fragt, oh Gott, warum mag ich sie, obwohl sie moralisch wirklich verwerfliche Dinge tut.“ Makabre Requisiten wie in Zellophan gewickelte Leichenteile stören Mühe nicht: „Das Absurde ist, dass solche Szenen am Set meistens die lustigsten Szenen sind, weil sie eben so absurd sind.“ Gar nicht lustig sei aber ein Drehtag gewesen, als sie nächtens in einen eiskalten Tiroler Bergsee springen musste: „Da hat es mir alles zugezogen. Sämtliche Poren und Adern waren gefühlt geschlossen. Das konnte ich auch nur einmal machen.“