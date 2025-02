Kommissar Rex hat wieder zwei neue Herrchen

Und so werden der Münchener „Tatort“-Ermittler Maximilian Brückner und der steirische Schauspieler Ferdinand Seebacher („Die Bergretter“) per Frühjahr 2025 für die ersten Aufnahmen vor den Kameras stehen, bevor es dann 2026 zu einer Erstausstrahlung kommen soll. Für den in Schladming geborenen 35-jährigen Seebacher, der bereits im ORF-Hit „Walking on Sunshine“, sowie in ARD und ZDF aufzeigte, ist der Kompagnon-Part neben dem Chef-Ermittler Brückner jedenfalls ein Trittbrett für weitere große Rollen. Denn Fakt ist: Bislang schadete keinem Schauspieler für dessen spätere Karriere ein Auftritt in der Cast von Kommissar Rex.