Viel Kraft kostete der Dreh auch von Finckh: „In einer Szene, in der der Täter Nathalie zwingt, aus einer Weinflasche zu trinken, schaltete mein Körper in den Überlebensmodus. Ich zitterte und weinte – unsere Intimitätskoordinatorin hat mir da sehr geholfen.“ Der Film solle vor allem Betroffenen Mut machen: „Nathalies Geschichte steht für viele Frauen da draußen, die nach Angriffen ihren Selbstwert wieder aufbauen müssen. Gewalt an Frauen ist real und hat in den letzten Jahren sogar zugenommen. In Deutschland wird jeden zweiten Tag eine Frau in von ihrem (Ex-)Partner umgebracht, in Österreich sieht es sogar noch schlimmer aus.“ Den Film begleitet eine Doku (s. unten).