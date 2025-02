Neuer „Tatort“ als Rachefeldzug durch Berlin

Dieser „Tatort“ steigt direkt ins Geschehen ein: Am helllichten Tag wird mitten in Berlin ein ehemaliger Politiker von einem Scharfschützen auf offener Straße erschossen. Nachdem das Ermittlerduo Susanne Bonard und Robert Karow eingetroffen sind, geht es Schlag auf Schlag – denn es handelt sich um einen Serienkiller, der sich durch die deutsche Hauptstadt pflügt. Es bleibt keine Zeit für langwierige Ermittlungen, höchste Kreise wollen binnen kürzester Zeit Ergebnisse – denn zu allem Überfluss wird auch noch der britische König in Berlin erwartet. Terrorgefahr?