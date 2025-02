Wissen nicht, wohin! Capitals warten auf Gegner

Trotz der sportlich eher geringen Bedeutung des Spiels gegen Laibach, läuft der Vorverkauf gut, waren schon am Mittwoch mehr als 4000 Tickets weg. Die Fans, die am Freitag in der Halle sind, dürfen sich auch über hohen Besuch freuen. Bob Wren, Teil der 2005er-Meistermannschaft der Caps, wird in der Steffl Arena zu Gast sein und in der ersten Drittelpause für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.