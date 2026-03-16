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23 Bewerbungen

Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

Österreich
16.03.2026 10:54
Richard Starkel und Michaela Mayr bei der Präsentation der neuen Führung der Österreichischen ...
Richard Starkel und Michaela Mayr bei der Präsentation der neuen Führung der Österreichischen Nationalbibliothek(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden ist.

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23 Bewerbungen – auch aus dem Ausland – gingen für den Spitzenposten ein. Mayr, Jahrgang 1977, hat zuletzt bereits die interimistische Leitung der ÖNB inne. Beide Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren. 

Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer. Seine dritte Funktionsperiode beginnt nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages mit 1. Oktober 2026.

Johanna Rachinger wurde im Vorjahr aus gesundheitlichen Gründen abberufen.
Johanna Rachinger wurde im Vorjahr aus gesundheitlichen Gründen abberufen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Mayr steht für „Kontinuität und Zukunftsorientierung“
Mayr erklärte zu ihrer Ernennung: „Die Österreichische Nationalbibliothek bewahrt nicht nur unser reichhaltiges kulturelles Erbe, sondern eröffnet vielfältige Zugänge zu Wissen, Kultur und Bildung. Mein Ziel ist es, diese zentralen Aufgaben weiterzuentwickeln und die gesellschaftliche Bedeutung dieser einzigartigen Institution nachhaltig zu stärken. Mit meiner langjährigen Erfahrung als Leiterin der digitalen Bibliothek und als Koordinatorin der Strategie der Österreichischen Nationalbibliothek stehe ich für Kontinuität und Zukunftsorientierung.“

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Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) betonte bei der Präsentation der neuen ÖNB-Spitze, die Nationalbibliothek sei mit ihren zuletzt 1,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern im neu renovierten Prunksaal, dem Lesesaal und dem Haus der Geschichte Österreich (hdgö) kein totes Archiv, sondern ein lebendiger Ort. Das künftige Leitungsteam, das von der Findungskommission einstimmig empfohlen worden war, habe ihm versichert, dass es gleichermaßen für Kontinuität wie für Offenheit stehe und die ÖNB auch als wesentlichen Ort zur Stärkung der Medienkompetenz sehe.

Starkel: „Wirtschaftlich herausfordernde Jahre vor uns“
Starkel betonte, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten schwieriger würden: „Angesichts der Sparzwänge liegen wirtschaftlich herausfordernde Jahre vor uns.“ Ob das auch Einschränkungen des Angebots mit sich bringen werde, könne man jedoch noch nicht sagen. Sicher sei nur, dass die „Deckungsvorsorge“, also die Reserve des Hauses, die per Ende 2024 rund 12 Millionen Euro betragen habe, für unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Pandemie gedacht sei und nicht zur Finanzierung des laufenden Betriebs oder von baulichen Vorhaben herangezogen werden sollte.

Wichtige Personalentscheidungen in mehreren Museen
Auch die wissenschaftliche Leitung des MAK – Museum für angewandte Kunst, die wissenschaftliche und wirtschaftlichen Leitungen des Belvedere sowie die wirtschaftliche Leitung des mumok – Museum für angewandte Kunst werden demnächst entschieden.

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