Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

23 Bewerbungen – auch aus dem Ausland – gingen für den Spitzenposten ein. Mayr, Jahrgang 1977, hat zuletzt bereits die interimistische Leitung der ÖNB inne. Beide Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren.

Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer. Seine dritte Funktionsperiode beginnt nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages mit 1. Oktober 2026.