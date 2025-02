IS-Fan (15) drohte Politiker: Lange Ermittlungen

Nach dem erschütternden IS-Terroranschlag in Villach und der Festnahme eines 14-Jährigen, der ein Attentat am Westbahnhof geplant haben soll, überschlägt sich die Politik mit Ankündigungen und Vorschlägen, wie die Terrorbekämpfung in Österreich intensiviert werden soll. „Rasches und konsequentes Handeln“ wurde ausgerufen. Die Realität sieht offenbar anders aus. Etwa im Fall eines mittlerweile 15-jährigen Niederösterreichers, gegen den die Behörden wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz ermittelt.