IS-Fan (14) sitzt ab Montag wieder in der Klasse

„Ein 14-Jähriger gehört in die Schule und nicht in die Zelle“, bestätigt sein Verteidiger Christian Werner die Gerichtsentscheidung. Der Rechtsanwalt hat sich um eine Vorverlegung der Haftverhandlung bemüht, damit ein pünktliches Erscheinen in der Schule möglich ist. Er pochte aber auch darauf, dass die Enthaftung mit Auflagen verbunden ist. So muss der Jugendliche zweimal in der Woche zur Bewährungshilfe in Zusammenarbeit mit Derad, einer NGO zur Extremismus-Prävention. Auch bekommt er ein Tastenhandy ohne Internetzugang.