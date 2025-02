Terrorangst: In Österreich leben 100 Hochgefährder

Da eine Überwachung von Messengerdiensten gesetzlich in Österreich aber nicht erlaubt ist – ähnlich strenge Regeln gibt es europaweit nur in Portugal -, gehen Experten davon aus, dass hierzulande etliche Personen, die an sich zu den Hochgefährdern zählen, bisher noch gar nicht ins Blickfeld der Verfassungsschützer geraten sind.