Streik bei privaten Buslenkern

Echte Verbesserungen notwendig

Mit Verspätungen ist am Donnerstag vor allem im Frühverkehr zu rechnen, Stemmer ersuchte die Fahrgäste bereits am Montag um Verständnis für die Maßnahme. Die Beschäftigten würden echte Verbesserungen brauchen, keine Taschenspielertricks, wie Stemmer sich ausdrückte. So wäre etwa eine Entlastung bezüglich geteilter Dienste und Pausen weiterhin an Einkommenseinbußen geknüpft. Bezüglich einer Ausweitung des Nachtzuschlags zeigt sich Stemmer ebenfalls äußerst unzufrieden. „Das ist nichts anderes als eine Verhöhnung der Busfahrer. Während die Arbeitgeber von Fachkräftemangel sprechen, weigern sie sich gleichzeitig, den Beruf attraktiver zu machen.“