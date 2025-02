Scheitert Rettung, droht KTM auch Ärger von Kunden

„Bei Ablehnung des Sanierungsplans und der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der KTM AG wäre aus der Zerschlagung der KTM-Gruppe lediglich eine Quote von etwa 15 Prozent zu erwarten“ – das hatte Sanierungsverwalter Peter Vogl am 12. Februar in jener Aussendung wissen lassen, in der der Motorradhersteller bekanntgab, seine Schulden bei Gläubigern nicht innerhalb von zwei Jahren zu begleichen, sondern schon innerhalb weniger Wochen. Bis 15. April sollte das Geld auf dem Konto des Sanierungsverwalters liegen, stand da zu lesen.