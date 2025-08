Verkehrskontrolle entlarvte zwei „Gras“-Händler

Marihuana selbst angebaut

Die Staatsanwaltschaft Linz verfügte über den Arbeitskollegen, ein 44-jähriger Tscheche, eine Festnahmeanordnung, die am 4. April in den Räumlichkeiten der Firma in Niederwaldkirchen vollzogen wurde. Auch er zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und gab zu, knapp 1,8 Kilo Marihuana nach Österreich geschmuggelt und in der Firma an mehrere Abnehmer verkauft zu haben. Das Marihuana hatte er in Tschechien selbst angebaut. Er befand sich in Untersuchungshaft und wurde aus dieser mittlerweile wieder entlassen.



Joints waren bereits gewickelt

Bei den Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht gegen einen weiteren 44-jährigen Tschechen. An dessen Wohnadresse in Bad Leonfelden führten die Kriminalisten eine Hausdurchsuchung durch, bei der sie bereits angefertigte Joints fanden, die für den Weiterverkauf bestimmt waren. Auch er zeigte sich umfassend geständig und gab zu Protokoll, zwischen 1,2 und 1,8 Kilo Marihuana von Tschechien nach Österreich geschmuggelt und einen Großteil davon in der Firma verkauft zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.



Auch ein Mühlviertler Züchter wurde entlarvt

Bei einer Nachschau in der Wohnung eines der Abnehmer in Herzogsdorf fanden die Ermittler Marihuana, Utensilien für eine Indoor-Aufzuchtanlage und zahlreiche aus Holland importierte Produkte, die dem Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) unterliegen. Dieser 27-Jährige gestand, gut ein halbes Kilo Marihuana erzeugt zu haben. Sämtliche Beteiligte sowie zahlreiche Abnehmer werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.