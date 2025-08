„99 Prozent der Unfälle sind Bedienungsfehler“

„In 99 Prozent der Fälle, in denen was passiert, handelt es sich um Bedienungsfehler“ – der Besitzer und Betriebsleiter einer Sommerrodelbahn in Schönau im Mühlkreis (Oberösterreich) teilt nach einem schweren Unfall seine Sicht der Dinge mit der „Krone“. Eine Zehnjährige wurde verletzt.