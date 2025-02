Kampf um Rettung: Steigt Remus-Chef bei KTM ein?

„Ich kenne die Branche, kenne die Mechanismen, kenne das Unternehmen KTM sehr gut, weil wir Lieferant sind und als Remus einige Produkte und Aftermarket-Produkte liefern“ – das war einer der Sätze, mit denen sich Stephan Zöchling am 27. Jänner den Aktionären der Pierer Mobility AG vorstellte, die ihn später auch in den Aufsichtsrat wählten. Am Nachmittag war klar: Zöchling, der Chef bei Auspuffhersteller Remus, bei der Firma Erne in Vorarlberg und auch eines Logistikzentrums in Wien ist, ist sogar Aufsichtsratschef.