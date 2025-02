Neustart der KTM-Produktion kostet 150 Millionen €

Die Produktionsmitarbeiter sind seit Mitte Dezember zu Hause, erhalten derzeit Löhne für eine 30-Stunden-Woche, obwohl sie nicht arbeiten – mit dieser Maßnahme versuchte KTM in den vergangenen Monaten, die hohen Lagerbestände zu reduzieren. Am 17. März soll nun die Produktion in Mattighofen wieder anlaufen. Dafür braucht es aber Geld – konkret 150 Millionen Euro.