Schon wieder: Fast zehn Prozent mehr Jobsuchende

Denn im Österreich-Schnitt stieg die Quote „nur“ um 5,2 Prozent – die „Krone“ berichtete. Dennoch sagt AMS Oberösterreich – Chefin Iris Schmidt: „Die Julizahlen lassen eine stabilere Tendenz am Arbeitsmarkt erkennen – in einem noch immer äußerst volatilen Umfeld.“ Denn, immerhin: Der Anstieg an Jobsuchenden liegt erstmals seit Mitte 2023 bei unter zehn Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent liegt Oberösterreich zudem immer noch unter dem bundesweiten Schnitt (österreichweite Quote: 6,7 Prozent).