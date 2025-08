Beliebte Hütte feiert 100 Jahre seit Neuaufbau

„Es war jetzt vier Wochen am Stück schirch“

Auf der beliebten Berghütte am Fuße des Großen Pyhrgas im südöstlichsten Eck des Bundeslandes ist nicht alles einfach. „Es war jetzt vier Wochen am Stück schirch, total schirch! Das wirkt sich natürlich stark auf Besucherzahlen aus, weil man von der Bosruckhütte zu uns mindestens 40 Minuten gehen muss“, so der Hüttenwirt. Auch eine permanente Küchenkraft und ein Zimmermädchen haben die beiden immer noch nicht gefunden.



Dynamisches Duo

Doch das dynamische Duo lässt sich von nichts aufhalten – schon gar nicht vom grausigen Juli-Wetter: „Davor war die erste Hälfte der Saison sehr gut, aber es kommen auch jetzt Wanderer und Radfahrer zu uns. Nicht zuletzt dank unserer Übernachtungsgäste kommen wir gut durch“, ist der ehemalige Geschäftsmann – der sich nun ums Kochen, Servieren und Kassieren kümmert, während Frau Anika, vormals Bürokraft, die organisatorischen Aufgaben übernimmt – zufrieden.