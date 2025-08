Geldwäscher der Dealer soll 4 Jahre hinter Gitter

Sie nannten ihn „the collector“: 285.729 Euro soll ein Nigerianer (35) innerhalb von nur drei Monaten von verschiedenen als Dealer in Linz arbeitenden Landsleuten eingesammelt haben. Am Donnerstag wurde 35-Jährige in Linz wegen Geldwäscherei zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.