Gericht prüft Flächenwidmung für den Campingplatz

Das Areal des Campingresorts in Hinterstoder ist seit einiger Zeit kein „weißer Fleck“ mehr. Der Gemeinderat wies es als „Sondergebiet des Baulandes – Tourismusbetrieb mit teilweise überlagerter Schutz- oder Pufferzone im Bauland“ aus. „Damit stellt sich die zentrale Frage, ob die neuerlichen Verordnungen den gesetzlichen Grundlagen entsprechen“, kündigt Markus Kitzberger, Vizepräsident des Landesverwaltungsgerichts in einer Aussendung an, die Flächenwidmung vom Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. Erst dann könne das Landesverwaltungsgericht darüber entscheiden, ob die Baubewilligung für das Camp rechtlich in Ordnung ist.