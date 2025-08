Bursch fuchtelt in Zug offen mit Pistole herum

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Donnerstagabend eine provokante und sehr dumme Aktion eines 19-Jährigen am Bahnhof Hörsching (OÖ) aus. Der junge Mann soll zuvor in einem Zug mit einer Waffe hantiert haben, von der sich erst später herausstellte, dass es sich um eine Softgun handelte.