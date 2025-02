USA: Nach tödlichen Unwettern jetzt Rekord-Kälte

Am Sonntag hatte die Zahl der registrierten Todesopfer noch bei insgesamt neun gelegen. Gouverneur Beshear äußerte am Montag die Befürchtung, dass die Opfer noch weiter steigen könnten. Er verwies darauf, dass sein gesamter Bundesstaat von Überflutungen betroffen sei. Das „stehende Wasser“ habe in Kentucky zur Schließung von mehr als 300 Straßen geführt.