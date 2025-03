Maria Theresias starker Mann im Hintergrund

Sie wollte alleine regieren, er kümmerte sich um die Familienfinanzen

Sollte Franz Stephan angenommen haben, dass seine Frau in ihm einen Mitregenten sah, so wurde er schnell eines Besseren belehrt – denn die resolute und dickköpfige Maria Theresia machte von Anfang an klar, dass sie die österreichischen Erbländer alleine regieren werde.