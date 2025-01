„Die Habsburger“, Teil 7: Habsburgs Schätze

Im Ranking der reichsten europäischen Herrscherhäuser liegen die Habsburger bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges auf dem zweiten Platz. Den ersten Platz in der Liste der reichsten Dynastien der Vergangenheit nehmen die Romanows ein, das letzte russische Herrschergeschlecht. Auf Platz drei stehen die deutschen Hohenzollern, an vierter Stelle das belgische Königshaus. Erst an fünfter Stelle kommen die britischen Royals.