„Die Habsburger“, Folge 2: Großmacht Habsburg

Kaiser Karl V. steht vor einem Dilemma. Er kann nicht in Spanien katholisch sein und in Deutschland evangelisch. Der Ausweg: Er erklärt zwar die Reichsacht über Martin Luther, sorgt aber dafür, dass er bei seinem sächsischen Landesherrn auf der Wartburg Zuflucht findet. Im Reich schließen sich viele traditionelle Freunde der Habsburger den Protestanten an. Der Kaiser schiebt die Frage vor sich her, erst 1547 führt er einen „Ketzerkrieg“ gegen die Protestanten. Aber zu diesem Zeitpunkt hat sich die neue Lehre schon zu stark festgesetzt. Karl V. dankt 1555 ab, sein Bruder Ferdinand schließt mit den Protestanten den berühmten „Augsburger Religionsfrieden“.