Bodensee-Vergissmeinnicht gefährdet

Mehr Rücksicht auf sensible Natur

Das Mehrerauer Seeufer und die Mündung der Bregenzerach stehen bereits seit 1991 unter Naturschutz. Im Juni 2024 wurde der Schwemmfächer der Bregenzerach in das Schutzgebiet integriert, das Betreten der Inseln an der Achmündung ist seither streng verboten. Das Gebiet ist aber auch ein beliebter Naherholungsraum. Weil Lagerfeuer, Müll und Lärm die sensible Natur stören, müssen die Mitglieder der Naturwacht Besucher und Besucherinnen immer wieder daran erinnern, Rücksicht zu nehmen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen.