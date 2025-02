Österreich: Gespenst im deutschen Wahlkampffinale

Moderator Jauch will von Merz wissen, wie er es mit den Rechten hält. „Wir werden mit der AfD nicht zusammenarbeiten“, sagt Merz. Es gebe viele Dinge, die die CDU von der AfD „fundamental“ trennten. Dann meldet sich der Bundeskanzler: Er sei noch wie vor bedrückt, dass CDU und AfD kürzlich im Bundestag zusammen abgestimmt hätten. „Worauf kann man sich verlassen?“, so Scholz in Richtung, der erwidert: „Das ist ein Popanz.“ Man habe „mit dieser Partei und diesen Leuten nichts gemeinsam“. Zu Weidel: „Sie sind eine rechtsradikale Partei.“ Weidel kontert: Die AfD sei eine „freiheitlich-konservative Partei“.