Dampflok sorgte in Lindau für Panik

Die Kessel ordentlich vorgeheizt

Am vermeintlichen Brandort angekommen, fand sich von einem brennenden Gebäude jedoch keine Spur. Stattdessen standen die verdutzten Einsatzkräfte vor einer historischen Lokomotive, die ordentlich „Dampf machte“. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen Sonderzug handelte, der am Morgen in Nördlingen gestartet war und nun auf die Rückfahrt vorbereitet wurde. Da der erste Streckenabschnitt eine Steigung beinhaltet, waren die Kessel bereits beim Start unter „Volldampf“ gesetzt worden – ein ganz normaler Vorgang also ...