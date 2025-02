Rote Teufel im Duell um den ersten Platz

Schlüsselspiel in der HLA-Meisterliga! Es geht um den ersten Platz, die Roten Teufel aus Hard gastieren in Krems (18.30), der Sieger wird sich an die Tabellenspitze setzen. Und das wollen die Gäste sein. Nach der Punkteteilung im Heimspiel gegen die Fivers am vergangenen Spieltag arbeitete Coach Hannes Jón Jónsson und sein Team intensiv an der Beseitigung der Fehler, welche den ersten Heimsieg nach der Winterpause verhindert hatten.