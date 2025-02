Vor deutschem Kracher: „Wirtz überragt alle“

Showdown im Titelkampf, Duell der Giganten – für diesen Hit werden in Deutschland zu Recht die Superlative ausgepackt: Bayer Leverkusen fordert den FC Bayern, will, nein, muss den Rückstand auf fünf Punkte reduzieren. „Die Bayern haben wesentlich weniger zu verlieren, selbst wenn sie leer ausgehen, haben sie noch einen schönen Polster“, weiß Andi Herzog, der vor zwei Jahrzehnten an der Isar kickte.