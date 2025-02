Sperre auf Brennerautobahn nach Fliegerbomben-Fund

„Bombenentschärfungen werden immer an Sonntagen vorgenommen, da kein Güterverkehr, sondern fast ausschließlich Freizeitverkehr unterwegs ist. Die Vorschriften des Militärs sehen außerdem vor, dass Entschärfungen bei Tageslicht erfolgen. Blindgänger müssen am Auffindungsort entschärft werden, da ein Transport zu gefährlich wäre“, so das Land Südtirol.