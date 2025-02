„Können uns bei WM nur selbst ein Haxl stellen“

Cheftrainer Andi Widhölzl führt Österreichs Skispringer auf Rekordkurs. Daniel Tschofenig und Jan Hörl stellten mit dem Doppelsieg in Lake Placid (US) gleich zwei Bestmarken auf: 39 Stockerlplätze in Einzel-Wettkämpfen, 41 Stockerlplätze mit Teambewerben.