Söder: „Ist keine klassische Attentäter-Situation“

Die Demonstration war Teil der Warnstreiks im öffentlichen Dienst und wurde von Verdi organisiert. Rund 1500 Menschen waren auf dem Weg zur Schlusskundgebung am Königsplatz, als das Auto in die Menge raste. Trotz des Vorfalls sagte die Gewerkschaft ihre für heute geplanten Veranstaltungen in Bayern nicht ab. Am Abend wurden am Tatort Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet. Spezialkräfte sicherten Spuren bis in die Nacht, das Landeskriminalamt war im Einsatz.