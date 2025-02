Schülerstreik gegen Blau-Schwarz abgesagt

„Dass die Verhandlungen gescheitert sind, überrascht uns nicht und zeigt, dass die FPÖ keine regierungsfähige Partei ist“, erklärte Levi Lansky, Vorsitzender der Aktion Kritischer Schüler_innen Wien (AKS Wien) am Donnerstag. Auch Maximilian Maireder, Mitorganisator des Streiks, betonte: „Unsere Bildung ist mehr denn je durch die zukunftsfeindliche Politik der FPÖ gefährdet – sei es durch ihre Politik in den Bundesländern oder die Möglichkeit, in Zukunft wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen.“ Man werde weiterhin laut sein, „wenn es um Kürzungen, Diskriminierung und Angriffe auf unsere Rechte geht“.