Freihandelsabkommen mit den Emiraten könnte kommen

Handel stark gestiegen

Laut Hattmannsdorfer sind mehr als 200 Unternehmen mit Beteiligung aus den Emiraten in Österreich tätig. Darüber hinaus würden derzeit Verhandlungen über weitere 16 Ansiedlungsprojekte laufen. „Allein in den vergangenen fünf Jahren ist der Handel zwischen unseren Ländern um 75 Prozent angewachsen und betrug im Jahre 2024 bereits 1,6 Milliarden Euro. Dies unterstützte tausende Arbeitsplätze und hat Wirtschaftschancen in beiden Ländern ermöglicht (...)“, sagte Hattmannsdorfer.