Protest gegen FPÖ: Schüler streiken am Freitag

Die Koalitionsverhandlungen gehen nun in eine entscheidende Phase. Wann genau das Treffen der Parteispitzen am Montag stattfindet, ist noch unklar. Als kritisch gilt weiterhin die Frage der Besetzung des Innenministeriums. Am Wochenende waren zudem Verhandlungsprotokolle publik geworden, die auch auf zahlreiche offene inhaltliche Punkte hindeuteten. Zeichen einer weiteren Annäherung gab es am Montag vorerst keine.