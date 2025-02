Internisten im Fokus: Wer behandelt welches Organ?

Kardiologe, Lungenfacharzt, Rheumatologe. Nur ein paar Spezialfächer von Internisten. Wussten Sie etwa, dass auch die Intensivmedizin zu deren Fachgebiet gehört? Dr. Martina Wölfl-Misak, FÄ für Innere Medizin in Wien, erklärt: „Wir kümmern uns um Erwachsene und helfen bei Gesundheitsproblemen, die oft mehrere Organe betreffen. Die Aufgaben reichen von der Untersuchung und Diagnosestellung bis hin zur Planung und Durchführung von Behandlungen. Internisten arbeiten sowohl in Arztpraxen als auch in Krankenhäusern und stehen oft in engem Austausch mit anderen Fachärzten.“