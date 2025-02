Ukraine-Hilfe bleibt auch unter FPÖ unverändert

Wien als neutralen Verhandlungsort vorgeschlagen

Rosenkranz brachte neuerlich Österreich als „neutralen Ort“ für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel und pochte auf die Beteiligung Kiews daran. Friedensverhandlungen könnten „nur mit der Ukraine am Verhandlungstisch und nicht über die Ukraine hinweg erfolgen“, so Rosenkranz in Anspielung auf einen möglichen Deal zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin.