„Untauglich“: Kirche läuft gegen FPÖ-Pläne Sturm

Schulstreik gegen geplante Koalition

Unterdessen rufen Schüler am Freitag in Wien zu einem Aktionstag gegen eine mögliche schwarz-blaue Regierung auf. „Die Kickl-FPÖ will einen Teil der Bevölkerung diskriminieren, autoritäre Tendenzen fördern und kritische Stimmen mundtot machen“, sagte Mitorganisator Maximilian Maireder.