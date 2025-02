Nein zu umstrittenem Windrad in der Schweiz

Aufatmen bei den Windrad-Gegnern: Nach der Volksabstimmung im benachbarten Au ist das vom SFS-Konzern geplante, 220 Meter hohe Windrad Geschichte. Exakt 1044 Bürgerinnen und Bürger (50,1 Prozent) stimmten am Sonntag in Au gegen das Projekt. 1040 Auerinnen und Auer hingegen hatten nichts gegen den Bau des Windrades ohne den Mindestabstand von 500 Meter zu den Wohnhäusern einzuwenden. Die Beteiligung lag bei 48,59 Prozent. Im Vorfeld der Abstimmung hatten sich sowohl in Au als auch in Lustenau Initiativen gegen das Projekt zusammengefunden. Durch die Nichteinhaltung des Mindestabstands zum Wohngebiet hatten die Windrad-Gegner negative Folgen befürchtet und vor Lärm, Schattenwurf und sinkenden Grundstückswerten gewarnt.