Verdächtiger postete Bilder enthaupteter Frauen

Das Profil von „archie147“ wurde am 17. August des Vorjahres gelöscht. Dennoch konnte der Verdächtige in Berlin ausgeforscht werden. Die ungarische Polizei hat Bilder und Videos von der Festnahme am 6. Februar veröffentlicht und auch eine lange Liste an Gegenständen veröffentlicht, die bei der Durchsuchung der Wohnung des 39-Jährigen beschlagnahmt wurden. Dabei handelt es sich um Mobiltelefone, CDs, Speicherkarten, Notizbücher, Fotoapparate und Fotos.