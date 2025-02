Kaum Geld: Austria bietet Top-Klubs die Spieler an

So wurde Verteidiger-Talent Jannik Robatsch aktiv per Mail sogar mehreren Topklubs angeboten – mit einer Ablöseforderung von über einer Million Euro. „Was für einen Verein unüblich ist, man so nicht macht – so agieren ja nur Spielerberater“, wundert man sich im Umfeld der kontaktierten Klubs. Unter diesen waren tatsächlich Manchester United, Leicester, Luton und eben Gladbach. Das unterstreicht die finanziell angespannte Lage der Waidmannsdorfer.