So will sich Klagenfurt rund 350.000 Euro holen!

Zwölf Österreicher sollen künftig bei der Austria Klagenfurt am Spielbericht stehen. Nur so erfüllen die Violetten künftig – zumindest für die letzte von drei Abrechnungsperioden in der laufenden Saison – die Kriterien für den Österreicher-Topf. In der Vergangenheit entgingen dem Klub so Millionen.